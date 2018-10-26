Избежать новой «Зимней вишни»: в России придумали устройство для предотвращения возгорания проводки

Российское инновационное предприятие разработало устройство защиты от искрения в проводке. Прибор распознает неполадки в электрических сетях и электроустановках, в том числе такие, на которые не реагируют распространенные автоматические выключатели или устройства защитного отключения (УЗО).

«Пожароопасное искрение может возникнуть по миллиону причин: провод перегрызенный, передавленный мебелью, недовоткнутые или расшатанные розетки, устаревшая проводка. В старых домах часто делали скрутку медь-алюминий — это вообще искрение в чистом виде. Все эти причины могут привести к пожару», — рассказала Федеральному агентству новостей менеджер компании-разработчика Ecolight Яна Анисковец.

Проект уже получил экспертные заключения Института комплексной безопасности в строительстве, Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ и стал участником фонда «Сколково». Устройство защиты от искрения устанавливается в распределительный щит и отслеживает высокочастотные помехи в сети. По статистике пожаров, почти 70 % не связанных с поджогами и неосторожным обращением с огнем возгораний в помещениях происходят из-за искрения.

«Берем условно неисправный прибор, например, удлинитель, в котором перетерлись, отошли или расшатались провода, он ток пропускает — работает в принципе, но постепенно начинает греться. Он может перегреться до такой степени, что воспламенится. Устройство распознает эту проблему и отключает питание, тем самым предотвращая пожар», — объясняет Яна Анисковец.

Сама идея устройства не нова. Зарубежные разработки с аналогичным принципом действия, например, в Европе с 2013 года используются в обязательном порядке. В Германии с 2016 года специальным стандартом регламентировано применение устройств такого типа в детских садах, домах престарелых, аэропортах, на вокзалах.

Однако импортные приборы стоят во много раз дороже и обладают малой мощностью — на каждую розетку приходится устанавливать по защитному устройству. Пропускной способности российской разработки — 63 ампера — достаточно, чтобы обеспечить безопасность всего жилого помещения. Защитные устройства уже заказывают детские сады и другие бюджетные учреждения, а вот среди коммерческих предприятий, в том числе торговых центров, разработка пока спросом не пользуется. Между тем устройство защиты от искрения, по мнению его авторов, могло бы предотвратить пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в марте этого года, унесший жизни 60 человек.

«Судя по описанию происшествия, имел место типичный параллельный дуговой пробой. Причиной послужила, видимо, протечка воды на электрические контакты. Если нарушены нормы технической эксплуатации электроустановок потребителей и от мощных автоматов отведены тонкие и длинные провода, то автоматы срабатывают с задержкой — ее достаточно для возгорания провода по всей длине. Именно для предотвращения таких возгораний предназначены устройства защиты при дуговом пробое, в том числе устройства защиты от искрения. Теоретически они могут помочь избежать повторения «Зимней вишни», — сообщили в компании.

Напомним, по результатам экспертизы причиной возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове стало короткое замыкание. Из-за протечки в крыше загорелся светодиодный светильник, а автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным.