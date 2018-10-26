Названа дата приезда генпрокурора Саудовской Аравии в Турцию для расследования убийства Хашукджи

Анкара, 26 октября. Приезд генерального прокурора Саудовской Аравии шейха Сауда аль-Муаджиба в рамках расследования дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи ожидается в воскресенье, 28 октября. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Генпрокурор Саудовской Аравии в воскресенье приезжает к нам», — цитирует NTV Эрдоган.

По словам президента, саудовский прокурор проведет переговоры с турецкими коллегами.

Напомним, в начале октября саудовский журналист, колумнист The Washington Post Джамаль Хашукджи, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства королевства в Стамбуле. Более двух недель руководство дипмиссии утверждало, что журналист покинул ведомство. Однако 20 октября появились сообщения, что Хашукджи мертв, а к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу были задержаны 18 человек.