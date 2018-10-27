Роскомнадзор идет в школу: школьные дневники научат защите персональных данных

Профилактическая работа в подростковой среде, в том числе по защите персональных данных, является одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора). Цель этой программы — привить юным интернет-пользователям культуру бережного отношения к конфиденциальной информации, касающейся их самих и их близких.

В рамках этой программы Роскомнадзор разместил методические материалы по защите персональных данных в личных кабинетах порталов по ведению электронных школьных дневников. С советами РКН по защите персональных данных, в том числе касающихся важности этой программы для несовершеннолетних, уже ознакомились более 7,5 миллионов пользователей интернет-дневников по всей России. Ожидается, что в результате подписанного соглашения между РКН и платформой Дневник.ру программа охватит еще более 12 миллионов человек.

Защита персональных данных, в том числе данных несовершеннолетних — это требование времени. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«Это отличное начинание, — отметил эксперт. — Все, что связано с обеспечением защиты и безопасного хранения персональных данных, — очень важно. И Роскомнадзор активно, оперативно и своевременно выстаивает эту линию защиты. Очень хорошо, что ведомство многое делает для того, чтобы привлечь внимание общественности к этому направлению своей деятельности. Это вселяет надежду, что в столь деликатной сфере станет меньше нарушений».

По словам эксперта, это особенно актуально, поскольку касается несовершеннолетних.