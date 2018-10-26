Захарова предложила студентам подобрать замену слову «новичок»

Ташкент, 26 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала с юмором на упоминание слова «новичок» во время общения со студентами в Ташкенте.

Захарова посетила университет мировой политики и дипломатии (УМЭД) Узбекистана, где пообщалась со студентами и преподавателями. Одна из студенток поинтересовалась у Захаровой, какие советы она могла бы дать новичку в сфере международной дипломатии.

«А давайте вместо слова «новичок» какое-нибудь другое определение подберем. А то уже столько всего сказано и связано с этим словом», — заявила Захарова, а практически вся аудитория рассмеялась.

После этого у нее спросили не выбило ли ее из равновесия упоминание слова «новичок».

«Нас ничем не выбьешь, тем более «новичком», — ответила Захарова, подчеркнув, что шутка удалась.

Напомним, что 4 марта в Солсбери были отправлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании заявили, что к инциденту «причастна» Россия. Якобы спецслужбы использовали для отравления Скрипалей вещество А234, которое на Западе называют «Новичок».

Москва неоднократно подчеркивала, что не причастна к отравлению Скрипалей, а глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств.