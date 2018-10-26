Две женщины провалились под асфальт в Турции

Анкара, 26 октября. Две женщины провались под асфальт в турецкой провинции Диярбакыр.

Инцидент произошел на на юго-востоке страны. Местный телеканал CNN Turk опубликовал видео, где две женщины провалились под асфальт.

Как оказалось, в объектив камер наружного наблюдения попали сотрудницы местного центра семейного здоровья. Они вышли с работы на обеденный перерыв и во время разговора остановились у одного из жилых домов.

Буквально через несколько секунд тротуар под ними провалился, и женщины оказались на глубине около двух метров.

Освободить сотрудниц центра центра помогали местные жители. К счастью, пострадавшие отделались легкими травмами: их забрала скорая помощь, однако спустя некоторое время их выписали из медицинского учреждения.

В Турции проводят расследование этого инцидента. Как выяснилось, под тротуаром было расположено складское помещение магазина. Правоохранители выясняют, законное ли было размещение склада.