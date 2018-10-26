Сирия новости 26 октября 19.30: курды потеряли 15 боевиков в Дейр-эз-Зоре, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам»

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Сирия, 26 октября. Курды потеряли 15 боевиков в столкновениях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам», между Сирией и Саудовской Аравией восстановлено транспортное сообщение. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разбирают укрепрайоны в Дамаске, ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

Курды: потеряли 15 боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В Дамаск движется первый за несколько лет автобус из Саудовской Аравии, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Bosni94). Восстановление транспортного сообщения с Эр-Риядом стало возможным благодаря открытию пограничного перехода Насиб между Сирией и Иорданией.

На восточных окраинах сирийской столицы правительственные войска САР ведут работы по демонтажу укрепрайонов, пишет Twitter-канал (@smmsyria). Также инженерные бригады сирийской армии продолжают уничтожать мины радикальных исламистов в Восточной Гуте.

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между курдскими военизированными отрядами и террористами «Исламского государства». Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@saleemalsaied), что радикальные исламисты убили 15 боевиков «демократических сил» во время атаки на их позиции в районе нефтяного поля Ат-Танак.

Ранее сообщалось, что союзная курдам международная коалиция нанесла удары по кварталам города Хаджин, в результате чего погибло семь мирных жителей поселения.

Провинция Ракка

Военный Twitter-канал (@NRVR11) пишет, что на территории административного центра провинции Ракка уничтожено 90% из общего числа мечетей. В это же время Демократические силы Сирии (SDF), под контролем которых находится данная территория, отказываются реконструировать сооружения. Ранее сообщалось, что мирные жители города самостоятельно проводят работы по восстановлению зданий и инфраструктуры. При этом гражданские находятся в постоянной опасности из-за мин, заложенных в поселении террористами «Исламского государства». Напомним, члены SDF заявили о начале проведения зачистки Ракки от самодельных взрывных устройств больше года назад, однако город остается одним из самых опасных мест в Сирии.

Провинция Хама

На севере провинции Хама снова зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». По сведениям Telegram-канала (@nors2017), после очередной провокационной атаки джихадистов правительственные войска САР открыли огонь по позициям противника в окрестностях населенных пунктов Мурек, Атшана и Ат-Тамания.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Facebook (@HalepBugunTV.Turk), что из-за сильных и продолжительных дождей в административном центре провинции были повреждены линии электропередач.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)