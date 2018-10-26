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«Победа» отменила рейсы в Тбилиси из-за действий властей Грузии

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«Победа» отменила рейсы в Тбилиси из-за действий властей Грузии

Москва, 26 октября. Российский лоукостер «Победа» вынужден отменить рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми на период до 1 ноября. Отмены связаны с отказом грузинских авиационных властей выдать разрешение на полеты.

В сообщении компании говорится, что «Победа» вынуждена отменить запланированные рейсы из четырех городов России в связи с отказом грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты по маршрутам, на которых авиакомпания является перевозчиком от имени РФ.

В компании отметили, что необходимые слоты были согласованы с представителями Грузии в июле 2018 года. Компания продала более 17 тысяч авиабилетов. Между тем, грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение от российских властей на выполнение всех заявленных рейсов в РФ.

Компания оповещает клиентов, купивших билеты на отмененные рейсы, и возвращает денежные средства в полном объеме.

Автор: Софья Куликова
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