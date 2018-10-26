Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории

Москва, 26 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) признала ЧМ-2018 в России лучшим в истории. Об этом заявил член совета ФИФА Алексей Сорокин.

По его словам, Совет ФИФА единодушно признал чемпионат мира по футболу в России самым лучшим в истории. На заседании Совета ФИФА выступил директор департамента федерации по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, который дал высокую оценку прошедшему в Росси чемпионату.

«Чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят Советом ФИФА», — сказал Сорокин в комментарии ТАСС.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем чемпионата стала сборная Франции. Сборная России сумела дойти до четвертьфинала.