Сирия: международная коалиция опровергает участие США в атаке дронов на «Хмеймим»

Вашингтон, 26 октября. Международная коалиция под руководством США отрицает, что американский самолет-разведчик имеет отношение к нападению на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Об этом заявил представитель коалиции Шон Райан.

По его словам, заявления о причастности США к атаке дронов являются «в высшей степени безответственными».

«Любые предположения, что США или силы коалиции играли роль в нападении на российскую базу, не имеют фактического обоснования», — сказал Райан в комментарии РИА Новости.

Ранее замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что дронами, которые атаковали российскую базу в январе 2018 года, управляли военнослужащие США с самолета-разведчика Poseidon-8. По его словам, 13 беспилотников шли единым боевым подрядом и управлялись общей командой. В это же время в акватории Средиземного моря барражировал самолет-разведчик США Poseidon-8. Дроны перевели в режим ручного управления, когда беспилотные летательные аппараты столкнулись с российскими системами радиоэлектронного подавления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что данная информация может иметь политические последствия. Атаку «Хмеймима» дронами на встрече могут обсудить президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.