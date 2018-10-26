ФСБ задержала готовивших теракты в Москве боевиков ИГ

Москва, 26 октября. Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность шести членов ячейки запрещенной в РФ террористической группировки ИГ1. Операция силовиков была проведена в Московском регионе, информирует Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что ячейка была глубоко законспирирована. Боевики планировали осуществить террористические атаки с использованием огнестрельного оружия и СВУ в российской столице. Сотрудники ФСБ изъяли у боевиков инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, оружие, денежные средства и отчеты о подготовке терактов.

«Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в Москве», — говорится в комментарии ФСБ.

1 Организация запрещена на территории РФ.