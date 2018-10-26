Германия не будет вооружать саудитов, пока те не объяснят смерть Хашукджи — Меркель

Прага, 26 октября. Германия не будет поставлять оружие в Саудовскую Аравию до тех пор, пока Эр-Рияд не объяснит убийство журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в пятницу заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

«Важно прояснить обстоятельства этого ужасного инцидента. И если этого не произойдет, мы больше не предоставим Саудовской Аравии никакого оружия», — цитирует ее Reuters.

Напомним, что обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал второго октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября Генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что журналист погиб в результате драки с сотрудниками консульства. Генеральный прокурор страны сообщил, что по делу об убийстве Хашукджи были задержаны 18 человек.

В то же время СМИ сообщают, что журналиста долгое время жестоко пытали и допрашивали. После этого тело репортера предположительно было расчленено и вывезено из здания генконсульства. Пресса также утверждает о существовании аудиозаписи, на которой генконсул Саудовской Аравии Мухаммед Ибрагим аль-Утейби якобы просит кого-то убить журналиста вне стен диппредставительства.