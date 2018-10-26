«Газпром» обездвижили: глава «Нафтогаза» похвастался «накапавшими» 100 миллионами долларов

Киев, 26 октября. На Украине похвастались, что долг российской компании «Газпром» по газовому спору увеличился за счет процентов — «накапало» более 100 миллионов долларов.

Глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Левый берег» рассказал, что «Газпром» должен «Нафтогазу» примерно 2,7 миллиардов долларов, «накапало 100 миллионов долларов процентов». Он сообщил, что российскую компанию, наложив арест на ее активы, «обездвижили».

«Мы также сняли аргумент «Газпрома» в шведском суде по поводу лингвистической экспертизы, а это был их единственный аргумент по апелляции. Мы разбили его, то есть апелляция теперь для нас носит формальный характер», — заявил Коболев.

По его мнению, растягивать выплаты по долгу у «Газпрома» не получится. Глава «Нафтогаза» утверждает, что первые средства от российской компании по газовому спору «адекватно ожидать» в 2019 году.

Напомним, в начале этого года стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов после зачета в размере 2,1 миллиарда долларов, которые компания получила от РФ в виде поставленного в 2014 году газа. Впоследствии российская корпорация обжаловала решение, а затем потребовала полной отмены решения суда по газовому спору. «Газпрому» удалось добиться заморозки исполнения решения суда по транзитному контракту. В ответ украинская сторона заявила, что подготовит новое судебное требование с учетом заявленных судом замечаний.

В начале октября украинская компания удержала девять миллионов долларов переплаты «Газпрома» за транзит в счет долга по решению арбитража Стокгольма.