МИД Украины направил Москве ноту протеста против призыва крымчан в армию

Киев, 26 октября. Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в адрес Москвы, в которой осудило призыв на воинскую службу жителей Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Киев настаивает на отмене призыва российских граждан в армию в Крыму и Севастополе. В министерстве заявили, что якобы Россия преследует жителей Крыма «за нежелание служить»

Ранее прокуратура Украины сообщила, что Киев направил в Международный уголовный суд иск о призыве 12 тысяч человек на службу в российской армии.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 года по результат референдума. По итогам плебисцита, 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России. Киев до сих пор отрицает результаты волеизъявления жителей Крыма и считает полуостров территорией Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».