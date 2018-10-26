Сирия: де Мистура выступит с докладом по ситуации в Идлибе на саммите в Стамбуле

Нью-Йорк, 26 октября. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выступит с докладом об урегулировании в САР на саммите в Стамбуле. Об этом он сообщил на брифинге в Совете безопасности ООН.

27 октября в Турции состоится саммит России, Турции, Германии и Франции.

«Я использую эту возможность, чтобы напомнить этим четырем важным лидерам, что катастрофы в Идлибе удалось избежать», — сказал Стаффан де Мистура.

Ранее по итогам своего визита в Дамаск спецпосланник ООН сообщил, что провел интенсивные переговоры с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом. Темой беседы стал состав конституционной комиссии САР.

Напомним, Стаффан де Мистура сообщил о том, что покинет свой пост по личным обстоятельствам. Кандидатура его преемника пока неизвестна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что уход де Мистуры с поста спецпосланника ООН не должен отразиться на процессе сирийского урегулирования.