Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Власти Приморья назвали причину обрушения моста

110
0 Оставить комментарий

Власти Приморья назвали причину обрушения моста

Владивосток, 26 октября. Мост в Приморском крае разрушился из-за фуры, которая превысила допустимую нагрузку на него в полтора раза. Об этом заявил журналистам врио губернатора края Олег Кожемяко.

«Мост до 20 тонн. Сама фура порядка 15 тонн, ну и полная с грузом еще порядка 20 тонн – в полтора раза, это послужило, скорее всего, причиной аварийной ситуации, которая привела к жертвам», — рассказал Кожемяко.

Он подчеркнул, что специальные знаки, указывающие на допустимую нагрузку, были установлены рядом с мостом. По его словам, необходимо повысить ответственность за превышение норм перевозки.

Кожемяко также заявил, что в регионе 149 мостов находятся в аварийном состоянии, 400 требуют ремонта.

Напомним, что инцидент произошел в Михайловском районе Приморья. На пятом километре автодороги Осиновка — Речная пристань мост обрушился под грузовиком. Бетонные конструкции и прицеп фуры упали на легковой автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб.

Ранее ФАН опубликовало фотографии с места ЧП.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое