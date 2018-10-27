Сирия: ФАН побывал на месте обстрела на северо-западе Алеппо

Дамаск, 27 октября. Боевики незаконных вооруженных группировок обстреляли жилые кварталы сирийского города Алеппо. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В результате террористической атаки пострадали 10 человек. Кроме того, был причинен серьезный ущерб имуществу сирийских граждан.

В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия:

Инцидент произошел накануне. Боевики обстреляли кварталы Сейф Ад-Доуля, Аль-Азамия и Аль-Акрамия. Осколками разорвавшихся снарядов были ранены 10 человек. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в больницу «Ар-Рази» и клинику университета Алеппо.

Как стало известно, обстрел сирийского Алеппо велся террористическим группировками, орудующими на северо-западе и западе административного центра. Большая часть боевиков засела в квартале Рашадин.

В ответ на атаку джихадистов подразделения сирийской правительственной армии открыли огонь, причинив радикальным группировкам существенный урон.

Есть информация, что в клинику «Ар-Рази» и больницу университета Алеппо поступили шесть пострадавших в кварталах Аль-Азамия и Аль-Акрамия. Еще четверо пострадавших были госпитализированы из квартала Сейф Ад-Доуля.

В данный момент все раненые находятся под неусыпным наблюдением местных врачей.

Это далеко не первый раз, когда боевики атакуют различные районы сирийского Алеппо. Террористы, принадлежащие к запрещенной в России террористической группировке «Джебхат ан-Нусра»1, нападают практически каждый день, оставляя после себя горы трупов невинных людей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что террористы устроили ракетную атаку на юго-востоке Алеппо. Тогда погиб один человек. Кроме того, были существенно повреждены жилые дома (были буквально проломлены стены и крыши), автомобили, разбиты стеклянные витрины магазинов. Один из снарядов, пущенных боевиками, разорвался неподалеку от квартала Ас-Сабиль, второй упал в районе Аль-Мукамбо.

1 Организация запрещена на территории РФ.