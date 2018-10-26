Власти Туниса признали незаконными треть построек в стране

Тунис, 26 октября. Треть зданий, построенных в Тунисе, являются незаконными, заявил министр оборудования, жилищного строительства и городского планирования Туниса Мохамед Салех Арфауи.

По данным тунисского министра, 37% зданий в Тунисе построены незаконно. Он добавил, что на данный момент власти страны рассматривают новый законопроект, который содержит новые положения и направления, нацеленные на искоренение незаконного строительства на территории государства.

Он подчеркнул, что настало время уважать законы. Однако местные журналисты убеждены, что на деле это может обернуться массовым сносом зданий без разбора, и, как следствие, новыми протестами в стране.

Ранее сообщалось, что пенсионер улетел на отдых в Тунис месяц назад из Санкт-Петербурга и пропал без вести.