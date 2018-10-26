«Грустно за своих земляков»: украинец пристыдил блогеров за «пляску на костях» Караченцова

Киев, 26 октября. Смерть артиста Николая Караченцова потрясла россиян. Несмотря на то, что близкие актера не скрывали, что он тяжело болен и борется с онкологическим заболеванием, известие о его кончине прозвучало как гром среди ясного неба. При этом в стороне не остались и украинцы, тут же устроившие самую настоящую «пляску на костях».

Некоторые юзеры при этом опускались до таких отвратительных комментариев, что вызвали негодование других своих соотечественников. В частности, Андрей М. назвал Караченцова «имперцем», «который поддерживал своим талантом войну и убийства украинцев».

«Мир стал чище и добрее. Пусть земля ему будет стекловатой», — добавил он.

Однако другие комментаторы, поразившись зашкаливающему уровню ненависти, заверили пользователя, что, его обвинения не имеют никаких оснований, и когда умрет он сам, о нем точно никто не вспомнит.

«Радует этот год», — радуется Сергей Л.

В ответ Олег Ш. с возмущением поинтересовался у мужчины, чем конкретно вызвана такая неописуемая радость.

«Насколько мне известно, артист никогда, ни словом, ни делом, не причинял огорчений Украине и украинцам. А в последние годы, когда развернулись известные события на Майдане и вокруг него, даже при желании не мог этого сделать в связи с известными жизненными обстоятельствами. Неужели Вы радуетесь только по той причине, что он был русским?.. Если так, то мне очень грустно за своих земляков», — добавил он.

При этом многие пользователи не стали скрывать, что очень опечалены смертью актера.

«Слов нет, словно второй раз отца хороню…Они при жизни были чем-то похожи. И умер от того же… Безбашенный и мудрый, прямодушный, но немного себе на уме, страстный, но без похабщины. Отчаянный хулиган с душой святого… Прощай, Тиль! Ты был лучшим!» — написала Варвара Лисовская.



«Вечная память… Хороший человек был», «Беда. Такое ощущение, что часть жизни вырвана — столько эмоций связано с его ролями. Светлая ему память и спасибо за сделанное», — пишут в комментариях читатели местного издания «Обозреватель».

Стоит отметить, что один из украинцев обратился к сотрудникам «Обозреватель» с просьбой «не оскотиниваться» и закрыть комментирование подобных новостей.

«Неужели для вас значимо такое глумление? В Европе так и делают», — заметил Andrey Andreyev.

Ранее супруга актера Людмила Поргина в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала, что воспаление легких возникло у Караченцова на фоне онкологии. В больнице он провел последние два месяца. Близкий друг актера, руководитель театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» Рудольф Фурманов добавил, что Караченцов умирал три дня, потом у него отказали почки.

Всенародный любимец российских зрителей ушел из жизни за день до своего 74-летия, а его последним желанием было провести этот день в кругу своих близких.