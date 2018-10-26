Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

«Грустно за своих земляков»: украинец пристыдил блогеров за «пляску на костях» Караченцова

35
0 Оставить комментарий

«Грустно за своих земляков»: украинец пристыдил блогеров за «пляску на костях» Караченцова

Киев, 26 октября. Смерть артиста Николая Караченцова потрясла россиян. Несмотря на то, что близкие актера не скрывали, что он тяжело болен и борется с онкологическим заболеванием, известие о его кончине прозвучало как гром среди ясного неба. При этом в стороне не остались и украинцы, тут же устроившие самую настоящую «пляску на костях».

Некоторые юзеры при этом опускались до таких отвратительных комментариев, что вызвали негодование других своих соотечественников. В частности, Андрей М. назвал Караченцова «имперцем», «который поддерживал своим талантом войну и убийства украинцев».

«Мир стал чище и добрее. Пусть земля ему будет стекловатой», — добавил он.

«Грустно за своих земляков»: украинец пристыдил блогеров за «пляску на костях» Караченцова

Однако другие комментаторы, поразившись зашкаливающему уровню ненависти, заверили пользователя, что, его обвинения не имеют никаких оснований, и когда умрет он сам, о нем точно никто не вспомнит.

«Радует этот год», — радуется Сергей Л.

В ответ Олег Ш. с возмущением поинтересовался у мужчины, чем конкретно вызвана такая неописуемая радость.

«Насколько мне известно, артист никогда, ни словом, ни делом, не причинял огорчений Украине и украинцам. А в последние годы, когда развернулись известные события на Майдане и вокруг него, даже при желании не мог этого сделать в связи с известными жизненными обстоятельствами. Неужели Вы радуетесь только по той причине, что он был русским?.. Если так, то мне очень грустно за своих земляков», — добавил он.

«Грустно за своих земляков»: украинец пристыдил блогеров за «пляску на костях» Караченцова

При этом многие пользователи не стали скрывать, что очень опечалены смертью актера.

«Слов нет, словно второй раз отца хороню…Они при жизни были чем-то похожи. И умер от того же… Безбашенный и мудрый, прямодушный, но немного себе на уме, страстный, но без похабщины. Отчаянный хулиган с душой святого… Прощай, Тиль! Ты был лучшим!» — написала Варвара Лисовская.

«Вечная память… Хороший человек был», «Беда. Такое ощущение, что часть жизни вырвана — столько эмоций связано с его ролями. Светлая ему память и спасибо за сделанное», — пишут в комментариях читатели местного издания «Обозреватель».

«Грустно за своих земляков»: украинец пристыдил блогеров за «пляску на костях» Караченцова

«Грустно за своих земляков»: украинец пристыдил блогеров за «пляску на костях» Караченцова

«Грустно за своих земляков»: украинец пристыдил блогеров за «пляску на костях» Караченцова

Стоит отметить, что один из украинцев обратился к сотрудникам «Обозреватель» с просьбой «не оскотиниваться» и закрыть комментирование подобных новостей.

«Неужели для вас значимо такое глумление? В Европе так и делают», — заметил Andrey Andreyev.

«Грустно за своих земляков»: украинец пристыдил блогеров за «пляску на костях» Караченцова

Ранее супруга актера Людмила Поргина в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала, что воспаление легких возникло у Караченцова на фоне онкологии. В больнице он провел последние два месяца. Близкий друг актера, руководитель театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» Рудольф Фурманов добавил, что Караченцов умирал три дня, потом у него отказали почки.

Всенародный любимец российских зрителей  ушел из жизни за день до своего 74-летия, а его последним желанием было провести этот день в кругу своих близких.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое