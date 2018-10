Эффект домино: американские СМИ рассказали, почему война США с Китаем реальна

После того, как военные корабли США совершили 22 октября провокационный маневр и прошли через Тайваньский пролив, напряженность между Вашингтоном и Пекином значительно возросла. В свою очередь экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Соединенные Штаты и Китай будут воевать через 15 лет.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи "We Will Be At War With China In 15 Years" Predicts Former Commander Of U.S. Army In Europe (Бывший командующий ВС США в Европе сказал, что США будут воевать с Китаем через 15 лет), опубликованной порталом Zero Hedge.

Свои тревожные мысли отставной генерал-лейтенант озвучил на форуме в Варшаве в среду, где призвал европейских союзников готовиться защищаться от России, а американцам посоветовал ориентироваться на Тихий океан.

«Я думаю, что через 15 лет это не будет чем-то неизбежным, но есть очень большая вероятность того, что мы будем воевать с Китаем. Соединенные Штаты не имеют возможности одновременно защищать Европу и контролировать ситуацию в Тихом океане, чтобы бороться с китайской угрозой», — подчеркнул бывший военный.

С 2014 по 2017 год Ходжес был командующим армией США в Европе, что делает его комментарий особенно примечательным. Более того, в настоящее время он является аналитиком Центра анализа европейской политики. В свою очередь эксперт по международным отношениям Джон Мирсхаймер считает, что Соединенные Штаты должны охладить свою риторику в отношении Москвы и Тегерана и даже начать работать с руководством этих стран, поскольку сегодня для Вашингтона важнее сосредоточиться на устранении истинной и долгосрочной угрозы, исходящей от Китая.

Хотя и генерал Ходжес, и Джон Мирсхаймер своими заявлениями шокировали аудиторию, профессор Гарварда Грэм Эллисон согласился с ними и даже объяснил, как будут развиваться эти сценарии. Ранее он уже писал, что грядет большая война между Китаем и США. Теперь профессор заявляет, что главной причиной станет рост напряженности в Южно-Китайском регионе. Представитель научного сообщества Гарварда подчеркнул, что вероятность начала новой войны по-прежнему составляет менее 50%, но угроза «реальна» и многие ее недооценивают.

США развязали торговую войну с Пекином, посадили в тюрьму китайского шпиона и отказались делиться технологиями. В ответ Пекин продолжает наращивать свою военную мощь в Южно-Китайском море.

Но сможет ли торговая война стать началом настоящей войны?

Эллисон утверждает, что вероятность этого мала, однако возможен эффект домино. По его словам, «две страны будут вовлечены в конфликт путем просчета со стороны третьей страны, такой как Тайвань».

«Бывает так, что провокация третьей стороны, несчастный случай, становится своеобразным триггером, событием, на который одна из стран чувствует себя обязанной ответить. В результате они развязывают войну, участвовать в которой они не хотели», — заявил Эллисон.

Поэтому слова экс-командующего ВС США в Европе о войне США и КНР через 15 лет заставляют поверить в то, что командующие Пентагона действительно считают такой сценарий возможным.