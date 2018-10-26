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Путину в Ханты-Мансийске подарили охотничий пояс с амулетами от злых духов

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Путину в Ханты-Мансийске подарили охотничий пояс с амулетами от злых духов

Ханты-Мансийск, 26 октября. Президенту РФ Владимиру Путину подарили пояс охотника во время посещения музея в Ханты-Мансийске.

Необычный подарок главе государства преподнесла местная поэтесса и сказительница Мария Володина. Она исполнила Путину песню собственного сочинения, после чего вручила ему кожаный охотничий пояс с костяными пластинами в качестве украшения и амулетами от злых духов. Считается, что эти амулеты приносят охотникам удачу во время промысла. 

Кроме того, российскому лидеру рассказали историю сотворения мира и другие легенды коренных народов ХМАО, посвятили в культуру шаманов, а также показали, как устроен быт хантов и манси. Отметим, что Путин посетил музей Ханты-Мансийска перед заседанием Совета по национальным отношениям.

Напомним, что в пятницу президент посетил столицу ХМАО с официальным визитом. Путин планирует провести выездное заседание Совета по межнациональным отношениям, на котором будут подняты вопросы демографии, защиты языков малых народов и национальной политики.

 

Автор: Антон Соколов
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