Киев, 26 октября. Украине достаточно официально объявить о войне с Россией, назвав соседнее государство «агрессором» в Совбезе ООН, чтобы Москву лишили права голоса в этой международной организации. Так считает украинский журналист Владимир Бойко.

«Если бы Украина когда-либо заявила на международной арене о том, что Россия является агрессором, то РФ, в соответствии с уставом ООН, просто не могла бы как участник конфликта принимать участие в голосовании в Совбезе ООН», — сказал Бойко в эфире телеканала ZIK.

По мнению журналиста, если украинская сторона приведет доказательства «агрессии РФ», ООН встанет на сторону Киева и лишит РФ права голоса в Совете безопасности.

Напомним, киевские власти с 2014 года бездоказательно обвиняют Москву в агрессии, утверждая, что РФ имеет отношение к конфликту в Донбассе. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта, который начался в регионе после государственного переворота в Киеве.

Жертвами агрессии ВСУ на территории Донбасса, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик продолжаются, несмотря на то, что Киев утверждает, что придерживается минских договоренностей.

Совбез ООН в июне осудил нарушения режима прекращения огня.