Отстаивать права русских любым путем: в РПЦ предложили «по-настоящему сильный» ответ Фанару

Константинопольский патриарх Варфоломей анонсировал автокефалию православной церкви на Украине, где уже идет опись храмов. Это выглядит подготовкой к рейдерскому захвату тысяч церквей в масштабах всего украинского государства.

Почему момент удара по православию выбран именно сейчас? Насколько самостоятелен Фанар в подобных действиях? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Федерального агентства ностей Юрием Котенком ответил настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод (Чаплин).

Силы зла против России

— Фанар «неравнодушен» к Русской церкви, отец Всеволод...

— Это наступление ведется не первый год и даже не первое десятилетие. «Константинопольский патриархат» я считаю бывшим патриархатом, бывшей церковью. Он давно действует по наущению западных элит, которые всегда были безбожными и, более того, богоборческими, если говорить о теневых элитах и архитекторах западной политики. С 1920-х годов западные элиты определяют его политику в том числе через иерархов-масонов, о чем есть убедительные свидетельства. Русскую церковь Фанар пытался ослаблять всегда: и после победы большевиков, и после нашествия гитлеровцев — всегда когда появлялась возможность вторгнуться на нашу каноническую территорию. Естественно, после 1991 года эти выступления обострились.

— Самой значимой стала попытка вытеснить Русское православие из Прибалтики в 1990-х годах…

— Мы все помним т. н. эстонский прецедент. Сейчас Россия поднимается. Более того, она предлагает политическую, идейную и религиозную альтернативу тому проекту, который развивает Запад. Я считаю, что у нас сегодня есть шанс организовать и возглавить мировую контрреволюцию, которая поломала бы вектор, придуманный западными элитами за последние века.

— Потенциал и возможности России хорошо ощущает и наш противник?

— Силы зла, понимая, что у России появляется огромная интеллектуальная политическая и духовная сила, ополчаются на нас. Мировые элиты пытаются использовать любую нашу слабость.

— Какие цели в реальности пытается достичь Фанар в ситуации с автокефалией на Украине?

— Фанар имеет своей целью не предоставление автокефалии, а захват территории. Сейчас посмотрим, как Варфоломей будет пытаться обхитрить и Петра Порошенко, и Госдеп, и Москву, и всех прочих, заманив морковкой автокефалии, а на самом деле стараясь управлять церковной Украиной самостоятельно как можно дольше. Но, кроме этих устремлений, есть и влияние западных элит, которые явно используют Фанар и от предложений которых он вряд ли сможет отказаться. Тем более что основная часть его паствы и большая часть его средств связаны с Соединенными Штатами и влиятельными американскими греками. Кстати, среди них периодически появляется идея автокефализации американской греческой архиепископии, и Фанар эту идею отметает с чудовищным неприятием.

Сектанты Денисенко пускают корни в России

— Отец Всеволод, но под ударом Варфоломея — не только канонические территории православия на Украине, но и в Белоруссии, в Молдавии.

— Есть информация о том, что в 20-х числах октября Фанар может предъявить свои претензии и на часть храмов Молдавии, в частности Гагаузии. Для продвижения этих претензий используются турецкие власти, которые подталкивают гагаузов к пантюркизму. Конечно, будут стимулировать всякие проавтокефальные элементы в Белоруссии.

— Распространяются ли аппетиты Варфоломея на территорию России?

— Мало кто знает, но у нас на территории Белгородской и Курской областей есть т. н. «епархии Киевского патриарха», которые уже сейчас находятся в состоянии полупризнания со стороны Фанара. Еще не признано формально их «духовенство», но «миряне» уже признаются Фанаром как принадлежащие якобы к православной церкви.

— То есть на территории России уже пытаются закрепиться структуры Денисенко-«Филарета»?

— Да. И они будут притягивать к себе наших либерал-диссидентов от православия. Так что наступление идет на нескольких фронтах и вряд ли остановится. Фанар умеет делать два шага вперед, а потом полшага назад, чтобы через некоторое время сделать уже три шага вперед. Так вот, соглашаться на эти «полшага» в виде «эстонской модели» нам совершенно нельзя. Тем более что скоро эту «эстонскую модель» будут навязывать нам и в самой России. Кстати, решения, которые были приняты Константинопольским синодом, распространяются не только на территорию Украины, но и на территорию Белоруссии, Литвы и т. д. Так что все очень и очень сложно.

— Что делать? Как отвечать на такие «неканонические» нападения?

— В этих условиях нашей Церкви надо перейти от мало кому понятных томосов и автокефалий к тому, что нужно было сделать еще несколько десятилетий назад, — к осуждению обновленчества Фанара, к отвержению тех идей и решений, которые могут быть названы идеями еретическими…

Сильный ответ — новая система поместных церквей

— Поясните, о чем идет речь?

— Недавно Фанар попытался наглейшим образом переписать каноны, введя второбрачие духовенства. Такое переписывание канонов, по смыслу самих канонов, подлежит анафеме. Так что можно перестать следовать инерции уважения и благоговения перед лицемерными улыбками и витиеватыми фразами Фанара, а ясно сказать, что он перестает быть православной церковью, что нужно создавать новую систему православных церквей мира. Те, кто пойдут за Фанаром, пойдут в раскол и все в большей степени в ересь, то есть перестанут быть православными. А те церкви, которые будут стоять за чистоту веры, и те отдельные иерархи, в частности, греческого мира, которые выскажутся за такой же подход, могут и должны сформировать новую систему поместных православных церквей, отсекая все, что уже перестает быть православием. Только такой ответ будет по-настоящему сильным.

— Что несут попытки достижения компромисса с Фанаром?

— Во всех компромиссных схемах мы проиграем, потому что утратим доверие и понимание со стороны православных народов. Нужно говорить прямо и о самом главном — о том, что их практически подталкивают к потере истинной веры.

— Почему Святая Успенская Киево-Печерская лавра выбрана в качестве одной из главных мишеней раскольников и еретиков?

— Киево-Печерская лавра — это центр украинского православия, его главная святыня и главный символ. Если хотите, это то же самое, что Кремль для России. Тот, кто владеет лаврой, является заглавной церковью. Надо сказать, что пока претензии на Киево-Печерскую лавру предъявляет в основном т. н. «Киевский патриарх» Денисенко, Фанар же пока этого не делает. Но украинские власти устроили дело так, что проживают константинопольские экзархи именно в лавре. Так что борьба будет вестись, прежде всего, за нее.

— На Покров Богородицы православные ожидали провокаций от националистов в отношении монахов лавры и мирян, но этого не произошло.

— Киевские власти сейчас не заинтересованы в том, чтобы устраивать вокруг лавры столкновения. Именно по приказу Порошенко и Авакова были остановлены сотни боевиков, которые пытались захватить лавру 14 октября. Но очевидно, будут предприниматься некие псевдоюридические шаги, и лавру будут пытаться отобрать «по-тихому», тем более что нижняя часть лавры находится только в пользовании монашеской общины. Договор на этот счет можно легко изменить или отменить. А верхняя часть лавры — в распоряжении музея.

— Как получилось, что именно Украина оказалась «слабым звеном», превратившись в арену борьбы против православных?

— Народ-то как раз там очень сильный, верующий и консервативный. Я убежден, что люди на Украине выйдут на защиту своих святынь, особенно таких значимых, как Киевская и Почаевская лавры. Но, как известно, власть на Украине незаконно захвачена силами, которые полностью подконтрольны Западу. К сожалению, эти силы делают все, чтобы через телевизор, через систему образования и культуру промывать мозги населению.

Права русских — защищать любыми способами

— К чему приведет эта обработка?

— Увы, очень скоро, уже через несколько десятилетий, может получиться так, что украинские православные, с церковными хоругвями и призывами священников, пойдут войной против России. Те же униаты в свое время на западе Украины были русофилами и москвофилами. Но польские политические власти, польская пропаганда, к сожалению не без участия Сталина, который повел себя на Западной Украине, как слон в посудной лавке, привели к тому, что тамошние люди, униаты, тоже очень верующие и достаточно консервативные, стали злейшим врагом России. Они же стали одной из главных лидирующих сил «Евромайдана» вместе с псевдохристианскими сектантами.

— Значит, впереди нас ждут новые витки противостояния?

— Этот вариант развития событий для большей части регионов Украины сегодня более чем актуален. Нашим властям надо перестать надеяться на выборы, на «милую даму» Юлию Тимошенко. Нужно ясно ставить вопрос о том, что права русских и русскоязычных людей, в том числе их право на религиозное и политическое самоопределение, на их политические партии, на их СМИ и культуру, должны отстаиваться абсолютно любым путем без исключения — хотя бы так, как это делает Венгрия. И ни о каком сотрудничестве с Украиной и теми западными странами, которые стоят за ней, не может быть и речи, если не будут в полной мере реализованы права этих людей.