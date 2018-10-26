Лукашенко заявил о готовности Белоруссии подключиться к решению конфликта в Донбассе

Гомель, 26 октября. Белоруссия готова подключиться к разрешению конфликта в Донбассе после договоренности Киева и Москвы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, конфликт в Донбассе должны решать три славянских народа: Белоруссия, Украина и Россия. Лукашенко подчеркнул, что конфликт в Донбассе не является проблемой европейцев или американцев. Это наша беда, заявил Лукашенко.

«Мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве», — заявил белорусский президент.

Он подчеркнул, что Минск готов работать по этому вопросу только после договоренности президентов России и Белоруссии.

Напомним, что Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. Республики не поддержали государственный переворот в стране, который прошел в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе решается в ходе встреч контактной группы. С сентября 2014 года в Минске уже были приняты три документа, регламентирующие шаги по эскалации конфликта, однако он не урегулирован до сих пор.