«Я 25 лет писала в стол, а он протянул мне руку»: автор песен Караченцова о дружбе с ним

Москва, 26 октября. Известный актер театра и кино Николай Караченцов ушел из жизни утром 26 октября. Воспоминаниями делятся друзья и коллеги артиста.

Елена Суржикова, автор и композитор песен, которые стали известны именно в исполнении Караченцова, рассказала о дружбе с ним.

«Я 25 лет писала в стол: показывала многим свои песни, пела их, ездила на гастроли… А этот человек просто поднял меня, протянул мне руку помощи, очутившись в моей жизни», — рассказала Суржикова в комментарии «Ридусу».

По ее словам, Николай Караченцов всегда приносил людям исключительно радость. Женщины в его присутствии расцветали: сказывалось искрометное чувство юмора и обаяние артиста.

Отметим, что Елена Суржикова является автором и композитором песни «Звезды сошли с небес»: Караченцов записал ее в июле 2004 года, незадолго до автокатастрофы, перевернувшей его жизнь.

Суржикова призналась, что смерть артиста не стала для нее неожиданностью. Завтра она собиралась поздравить его с 74-летием. И, думая о поездке, понимала, что, скорее всего, едет прощаться.

Напомним, Николай Караченцов скончался утром 26 октября. Последний год актер боролся с онкологическим заболеванием. Воспаление легких, которым он заболел несколько месяцев назад, протекало крайне тяжело. Прощание с артистом состоится в театре «Ленком» 29 октября.