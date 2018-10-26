Пасечник поздравил родителей четырехтысячного новорожденного в Перинатальном центре ЛНР

Луганск, 26 октября. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в пятницу поздравил родителей четырехтысячного малыша, родившегося в Перинатальном центре Луганской Республиканской клинической больницы (ЛРКБ). Для этого Пасечник лично приехал на выписку.

Молодой семье он пожелал благополучия, крепкого здоровья малышу, а также вручил цветы, памятный подарок и мягкую игрушку.

«Это очень приятно, потому что, раз рождаются дети, значит, жизнь в республике продолжается. Все, что мы делаем сейчас, это все для них, для детей. Я надеюсь, что из них вырастут настоящие люди, настоящие патриоты нашей республики, такими, какими мы их себе представляем. Желаю вам воспитать настоящего человека», — обратился Пасечник к родителям малыша.

Молодые родители Ирина и Никита Кулиниченко признались, что это их первый ребенок, очень желанный и долгожданный.

«Мы очень рады, что у нас родился четырехтысячный ребенок. Очень благодарны главе Республики, за то, что он выделил время и приехал нас поздравить», — отметили супруги.

Они рассказали, что собираются назвать сына Игорь, а на свет малыш появился весом 3300 граммов, ростом 52 сантиметра.

«Роды были тяжелые, но спасибо медицинскому персоналу, все прошло хорошо», — добавили молодые родители.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, за девять месяцев 2018 года в Республиканском перинатальном центре было принято более 700 родов, при этом свыше 10% из них — преждевременные.