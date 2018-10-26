Двести новых миллиардеров появилось в мире в 2017 году

Москва, 26 октября. Почти 200 новых миллиардеров появилось в мире в прошлом году, сообщило издание Reuters со ссылкой на данные совместного доклада финансового холдинга UBS Group AG (UBS) и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Согласно данным, примерно треть новых миллиардеров заработала свое состояние в сфере инноваций. При этом больше всего предпринимателей, которые стали миллиардерами, зарегистрировано в Китае, их число за год выросло на 55 человек. Совокупное состояние китайских миллиардеров оценивается в 1,12 триллионов долларов.

«Китайские предприниматели-миллиардеры возглавляют экономическую трансформацию своей страны и всей Азии в целом», — говорится в сообщении.

Бизнесмены-миллиардеры из Китая создали крупнейшие в мире компании, повысили стандарты уровня жизни и заработали состояние с неимоверной скоростью всего за чуть более 10 лет, отметили в компаниях.

Новые миллиардеры увеличили общее состояние всех миллиардеров на 19%, до 8,9 триллионов долларов.