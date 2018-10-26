Отвечающему за рыболовство в Азовском море чиновнику РФ закрыли въезд на Украину

Киев, 26 октября. Украинские власти запретили въезд трем россиянам из российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Среди них оказался глава российской делегации Игорь Рулев.

«Вчера во время оформления на вылет из Украины в Стамбул пограничники сообщили и господину Рулеву, и двум другим членам этой комиссии о запрете въезда на Украину в течение трех лет», — отметили в Госпогранслужбе Украины.

Поводом для объявления российских делегатов персонами нон грата стала их поездка в Крым. Как сообщают украинские СМИ, ранее комиссия приостанавливала свою деятельность, поскольку Киев требовал высылки Рулева из страны.

Накануне Европарламент принял резолюцию, которая предписывает усилить санкционное давление на Россию в случае эскалации ситуации в Азовском море. Согласно документу, Россия якобы пытается превратить Азовское море в свое «внутреннее озеро», а также присвоить себе украинские нефтегазовые месторождения. Москва все обвинения отрицает и указывает на то, что проводимая в Азовском море проверка полностью соответствует букве закона.