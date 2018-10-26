Путин поручил внести корректировки в стратегию нацполитики РФ

Ханты-Мансийск, 26 октября. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Виталию Мутко возобновить регулярную работу межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных отношений. Об этом президент заявил в ходе заседания президентского Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске.

«Прошу Виталия Леонтьевича Мутко возобновить на постоянной основе работу межведомственной рабочей группы по вопросам национальных отношений», — заявил Путин.

Лидер России отметил, что группа не собиралась уже несколько лет. По словам президента, Стратегия нацполитики РФ до 2025 года была принята шесть лет назад и нуждается в корректировке. План развития должен быть приведен в соответствие с целями, изложенными в майском указе.

Путин предложил участникам заседания обсудить корректировки, которые могут быть внесены в Стратегию. Путин добавил, что изменения не должны носить формальный характер, а должны быть нацелены на повышение эффективности политической власти на всех уровнях.

«Речь идет об исторических, гуманитарных, цивилизационных основах нашей государственности, о национальной безопасности и единстве Российской Федерации», — подчеркнул глава государства.

Президент также заявил, что все социально-экономические инициативы в рамках Стратегии должны быть реализованы с учетом культурных и национальных особенностей субъектов РФ. Для этого, считает Путин, национальные сообщества должны стать активными участниками обсуждений по ключевым вопросам развития.