Появились первые фото супергибрида McLaren Speedtail

Уокинг, 26 октября. В Сети появились первые тизерные фото нового супергибрида McLaren Speedtail. Презентация быстрейшего гиперкара должна состояться 26 октября.

Speedtail должен стать частью топовой линейки Ultimate Series. Супергибрид также поборется за звание самого быстрого автомобиля в истории британского производителя.

Отмечается, разгон суперкара до 100 километров составит две секунды. Максимальная скорость превышает 420 километров в час.

По словам автопроизводителя, Speedtail станет самой дорогой моделью в линейке McLaren. Возможны несколько вариантов окраски кузова и внутренней отделки салона. Эмблемы будут выполнены по желанию покупателей из 18-каратного белого золота со вставками из углепластика, платины, алюминия или в виде простой наклейки. Логотипы из драгоценных металлов будет производить фирма Vaughtons, которая специализируется на олимпийских медалях и кубках, пишет Motor.Ru.

Напомним, McLaren выпустила свой первый гибридный суперкар P1 в 2013 году.