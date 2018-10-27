Владимир Путин подписал указ об ответе на санкции Украины: дайджест главных новостей России. ФАН-ТВ

Владимир Путин подписал указ об ответе России на санкции Украины Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах на антироссийские санкции Украины. Решение принято «в целях защиты национальных интересов». Напомним, Киев регулярно вводит санкции против российских компаний, обвиняя их в нарушении украинских законов.

Путин принял помощника президента США Джона Болтона Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон приезжал в Москву и встречался с Владимиром Путиным. На встрече с российским лидером Болтон обсудил вопрос «вмешательства» в выборы, которые, по словам американца, нанесли серьезный урон отношениям между странами. Помощник Трампа также назвал важным решение России и Турции по Идлибу и признал, что ситуация в Сирии остается сложной, поскольку в этом регионе пересекаются интересы многих стран.

Россия предложила США вместе решать вопросы ядерного сдерживания Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с Болтоном высказал мнение, что Россия и США могут совместно решать вопросы ядерного сдерживания. По его словам в мире сейчас и без того огромное количество проблем, которые Россия и Штаты могли бы урегулировать общими усилиями.

Путин пообещал США зеркальный ответ, в случае поставки ракет в Европу А вот Владимир Путин пообещал Соединенным Штатам зеркальный ответ, в случае если начнется поставка ракет в Европу. Государства ЕС, которые согласятся на размещение американского оружия, должны понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. Глава государства подчеркнул, что не видит никаких причин для того, чтобы ставить страны Европы в столь опасное положение.

Американские спецслужбы рассылали анонимные угрозы журналистам Американские спецслужбы рассылали анонимные угрозы с верифицируемых телефонов. В частности такие сообщения получили журналисты Федерального агентства новостей. Наши специалисты дозвонились по одному из номеров. На другом конце провода оказался военный советник, однако он не захотел разговаривать.

Совфед РФ одобрил внесенный Путиным закон о налоговых льготах для предпенсионеров Совет Федерации России одобрил закон о сохранении льгот по имущественным налогам для граждан предпенсионного возраста. Его внес президент России Владимир Путин. Согласно документу сохраняется право на получение федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество при достижении текущего пенсионного возраста – 55 и 60 лет.

Пенсионный фонд России разместил на депозитах 900 млн. рублей накоплений Тем временем пенсионный фонд России на 54 дня разместил 900 миллионов рублей накоплений на банковских депозитах. Ведомство инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до момента их передачи в управляющие компании или негосударственные пенсионные фонды. Деньги размещают только в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках.

Члены комиссии «Роскосмоса» установили причину аварии ракеты «Союз-ФГ» Члены комиссии «Роскосмоса», нашли причину аварии ракеты «Союз-ФГ». Виной всему стало непреднамеренное повреждение шестимиллиметрового штока датчика открытия сопла блока «Д» первой ступени. Итоговый отчет будет представлен 30 октября, после этого запуски ракет типа «Союз» возобновятся.

«Алмаз-Антей» передал Минобороны комплект ЗРК С-400 «Триумф» Концерн «Алмаз-Антей» передал оборонному ведомству Российской Федерации очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». По итогам испытательных стрельб техника отработала без нареканий и замечаний, расчеты Воздушно-космических сил с поставленной задачей справились отлично.

За побег с места аварии привлекут к уголовной ответственности В правительстве России одобрили предложение о введении уголовной ответственности за побег с места ДТП, в которых есть пострадавшие. Водителям, скрывшимся с места ДТП, в котором погибли двое и более человек, может грозить до десяти лет лишения свободы. В случае причинения тяжкого вреда здоровью – до четырех.