Пострадавший в метро фанат ЦСКА намерен избегать Италии

Рим, 26 октября. Пострадавший в римском метро болельщик ЦСКА заявил, что не хочет возвращаться в Италию.

Станислав Назаров получил множественные раны и перелом. Итальянские врачи обещают, что он сможет вставать через месяц, однако он больше доверяет российским медикам и ждет, когда вернется домой. Журналисты поинтересовались у него, намерен ли он теперь избегать Италию.

«Конечно, впечатления плохие…» — отметил россиянин и добавил, что даже готов пропустить игру любимой команды, если матч снова будет в Италии.

Его друг Костя вытащил Станислава из-под завалов в метро. Он подчеркнул, что российские фанаты не прыгали на эскалаторе и даже не пели. После происшествия пришлось долго ждать скорую помощь.

«Врачи зашли в метро, а потом выскочили с удивленными лицами, — приводит его слова KP.Ru. — Видимо, никто им не передал, что там случилось, служащие метро не поняли всю серьезность происшествия».

Последних пострадавших забрали через час после инцидента. Россияне намерены подавать в суд. Представители ЦСКА и российского посольства уже предложили им свою помощь.

«Весело», конечно, съездили…», — иронизируют они.

Напомним, инцидент произошел вечером 23 октября. Пострадавшие в Риме россияне направлялись на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА с «Ромой». При спуске на станции «Репубблика» эскалатор вышел из строя.