Хотят, чтобы Москва кормила Киев: политолог оценил «неизменную» позицию ФРГ по «Северному потоку — 2»

Немецкие власти не будут менять решение относительно проекта «Северный поток — 2». Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер на брифинге журналистам обозначила позицию Берлина в отношении энергетического сотрудничества с Россией.

«Относительно «Северного потока — 2» у правительства ФРГ нет новой позиции. Она остается неизменной. Речь идет прежде всего о коммерческом проекте. Одновременно с этим Германия и другие государства ЕС заинтересованы, чтобы Украина продолжала играть роль в транзите российского газа», — рассказал Деммер.

Отметим, что «Северный поток — 2» предполагает строительство двух линий газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Кроме того, он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Активным противником строительства газопровода выступает Украина, поскольку боится потерять значительную часть доходов от транзита российского газа. Позицию Киева разделяют в США, которые желают наладить экспорт своего СПГ в европейские государства.

Это крупный финансовый проект между Берлином и Москвой, поэтому нет ничего удивительного, что в Германии так заинтересованы в его реализации, и мнение противников в данном случае мало кто будет учитывать. Такую мысль озвучил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федеральному агентству новостей.

«Германия к Украине не имеет никакого отношения, и немецкому бизнесу Украина безразлична, это он показывал в течение последних четырех лет, не привнося туда никаких денег. «Северный поток — 2» для Германии действительно бизнес-проект, а не политический, поэтому его активно лоббируют немецкие предприниматели. Правительство в данном случае вынуждено с ними считаться», — заметил эксперт.

Примечательно, что ФРГ выдвинули условие сохранить подачу газа через Украину. В данном случае, по мнению собеседника агентства, проявляется двойственная позиция Берлина: и стращать Киев против России, и не потерять деловой проект.

«В связи с позицией Германии продолжить транзит через Украину возникает принципиальный вопрос. Украина на этом проекте потеряет несколько миллиардов долларов в год, для нее это очень серьезное финансирование. Поэтому Германия хочет, чтобы Россия продолжила финансировать Украину, и это опять-таки не тайна. Никто и не хочет помогать Киеву, ведь минус три миллиарда долларов в год — предпосылка к дестабилизации на Украине. Поэтому, конечно, немецкие власти хотят, чтобы, с одной стороны, Украина использовалась для сдерживания России, а, с другой стороны, чтобы РФ кормила Киев. Это совершенно нормально для немецкого прагматизма. Так называемые ad hoc стандарты: захотят — поменяют позицию, не захотят — нет», — пояснил политолог.

В связи с этим эксперт предположил, что Россия также может выбрать несгибаемую позицию и поставить условия Берлину.

«Вопрос в России, ведь она тоже может придерживаться принципиальной позиции по проекту о том, что транзита через Киев не может быть вообще», — заключил Брутер.

Отметим, что завершение строительства «Северного потока — 2» запланировано на конец 2019 года.