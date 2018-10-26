Болтон не исключил введения новых антироссийских санкций

Тбилиси, 26 октября. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который находится с визитом в Грузии, заявил, что не исключает введения новых антироссийских санкций.

«Было бы неверным сказать, что мы точно не будет вводить новые санкции [против России]», — цитирует помощника президента Дональда Трампа Reuters.

По его словам, Вашингтон намерен делать все, что требуется, чтобы оказывать на Россию необходимое давление. При этом Болтон ушел от ответа на вопрос об ограничительных мерах, которые способны затронуть суверенный долг РФ, ограничившись словами о том, что американские санкции могут оказать на государственный долг России определенный эффект.

Комментируя недавние заявления президента США, касающиеся договора о РСМД, Болтон отметил, что Вашингтон изучает возможность кооперации с Москвой с тем, чтобы Пекин задумался о присоединении к договору. Помощник Трампа напомнил, что китайские ракеты могут рассматриваться как угроза для Москвы.

Напомним, 23 октября Джон Болтон встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На переговорах обсуждался как возможный выход Вашингтона из договора РСМД, так и предстоящая встреча Трампа и Путина. Западные СМИ были впечатлены тем, как российский лидер начал встречу с Болтоном, тонко пошутив про герб США.