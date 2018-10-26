МИД РФ: Москва и Каир стремятся возобновить чартерные рейсы на курорты

Москва, 26 октября. Замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Андрей Андреев заявил, что Россия и Египет прилагают все усилия, чтобы возобновить чартерные рейсы на популярные египетские курорты.

«Предпринимаются совместные усилия по возобновлению чартерных рейсов в популярные у россиян морские курорты», — сказал Андреев.

Также в ходе круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ, посвященного 75-летию дипотношений между Россией и Египтом, Андреев отметил, что регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой возобновилось в апреле 2018 года.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели встречу в Сочи. Российский лидер заявил по итогам встречи, что стороны договорились в полном объемы восстановить авиасообщение между странами. Путин отметил, что египетская сторона предпринимает все необходимые усилия для обеспечения безопасности авиаперелетов. Посол Египта в России Ихаб Наср добавил, что авиасообщение между странами может полностью восстановиться до конца 2018 года.