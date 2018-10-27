Сирия: раненые бойца САА посетили могилу Хафеза аль-Асада в Латакии — видео ФАН

Дамаск, 27 октября. Министерство туризма Сирии в сотрудничестве с рядом благотворительных сообществ организовало поездку для 130 раненых солдат сирийской правительственной армии из Хомса в провинцию Латакия. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В рамках визита в Латакию бойцы посетили гробницу Хафеза аль-Асада, а также посетили места археологических раскопок. День завершился большим обедом в местном ресторане с видом на море. За столом вместе с солдатами сидели общественные и политические активисты.

В интервью нашему корреспонденту, побывавшему на мероприятии, сирийские военные рассказали, что были рады поучаствовать в поездке. По их словам, совместный визит в Латакию может оказать положительное психологическое влияние на их общее состояние.

«Под руководством президента Сирии Башара Асада мы обязательно победим терроризм, в этом нам поможет ярость и стойкость сирийской армии, а также милосердие семей, которые потеряли своих родных в этой войне. Я уже три года ранен. Это произошло в Идлибе. Сегодня вместе с организацией «Самидун» мы пришли к мавзолею лидера Хафеза аль-Асада, несмотря на все наши раны», — заявил один из солдат.

Многие военные также были рады посетить могилу сирийского лидера Хафеза аль-Асада.

«Могила нашего основоположника бессмертна в нашей памяти, сердце и разуме. Мы посетили это место, чтобы поклясться в верности нашему действующему лидеру Башару Асаду, пусть бог хранит и защищает его. Я был ранен в Восточной Гуте в мае», — подчеркнул сирийский военный.