«Мамма миа!»: Капелло заявил, что ему обидно за «дурачка Кокорина»

Рим, 26 октября. Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло осудил действия российского футболиста Александра Кокорина, который устроил драку в Москве.

По словам специалиста, этих неприятностей можно было бы избежать, если бы у спортсмена был адвокат или агент, который бы помогал ему преодолевать «соблазны сладкой жизни», однако такого человека рядом не оказалось.

«Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии. У меня это просто в голове не укладывается. Мамма миа!», — заявил Капелло «Матчу ТВ».

Тренер также выразил удивление в связи с тем, как отдыхал футболист. Он не понимает, что такого нужно было делать накануне скандала, чтобы на утро устроить подобный дебош.

«Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно», — добавил он.

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаева с компанией друзей устроили две драки в центре столицы. Футболисты избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а позднее напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака в одном из кафе в центре столицы. 11 октября суд арестовал Мамаева, а также Кокорина и его младшего брата Кирилла на два месяца.