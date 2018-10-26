Назначенный минюстом США спецпрокурор Роберт Мюллер продолжает свое расследование против российских компаний и граждан в связи с якобы «вмешательством» в американские президентские выборы в 2016 году. Одной их мишеней Мюллера стала компания Concord Management and Consulting. Нелепость выдвинутых против Concord обвинений настолько зашкаливающая, что в ходе одного из недавних заседаний защита компании, отвечая на очередное обвинение Мюллера, процитировала слова мультипликационного персонажа из знаменитых сериалов Looney Tunes и Merrie Melodies.

«Неправильный ответ», — заявил адвокат Concord Management Эрик Дубелье, пародируя трели мультипликационной канарейки Твити, которую безуспешно и совершенно беспричинно на протяжении многих серий преследует кот Сильвестр.

Адвокаты Concord убедительно доказали, что дело против российской компании должно быть немедленно прекращено, поскольку даже в обвинениях Мюллера не содержится свидетельств каких-либо нарушений американского законодательства. Защита подчеркивает, что Мюллер выдвинул совершенно неясные с юридической точки зрения претензии, обвинив россиян в якобы «сговоре» с целью обмана Соединенных Штатов.

«Специальный прокурор в своем заявлении собрал воедино разрозненные обвинения», — утверждает адвокат, убедительно доказывая, что у его клиентов нет и не могло быть умысла нарушить американские законы, касающиеся выборов.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей политолог, заведующий кафедрой социологии и политологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, в обвинения спецпрокурора Мюллера уже не верят даже в самих Соединенных Штатах.

«Мы стали свидетелями абсурда, в который многие до сих пор не могут поверить, — говорит эксперт. — Действительно, невозможно поверить, что в США могут выдвигать столь абсурдные обвинения против России и российских компаний или граждан. Речь идет уже не только о выборах 2016 года, но и предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс. Россияне, похоже, заранее назначаются «враждебными» и «токсичными», и вся эта история раскручивается по спирали».

По словам эксперта, прокурор Роберт Мюллер и его группа сами оказались заложниками этой охоты на ведьм.

«Мюллер заявил, что у него якобы есть какие-то доказательства против Concord, но он их скрывает. На самом деле никаких доказательств у него нет, это всем уже ясно, поэтому команда спецпрокурора вынуждена прибегать к все новым голословным обвинениям и к все более изощренному вранью. Ни один гражданин РФ сегодня не может чувствовать себя в безопасности — в любой момент он может стать жертвой властей США ради вброса очередной антироссийской утки, которая должна сыграть на руку определенным политическим силам в американском истеблишменте. И хотя всем этим обвинениям уже не верят в других странах, в самих Соединенных Штатах в угоду политической конъюнктуре миф о якобы «вмешательстве» РФ в выборы по-прежнему поддерживается. От этого инструмента они уже просто не могут отказаться», — подчеркнул политолог.

Ранее консервативный сайт Spero News, анализируя последние действия комитета Роберта Мюллера против Concord Management, сообщил, что спецпрокурор всеми силами пытается криминализировать анонимность политических постов в социальных сетях. Аналитики подчеркивают, что эта политика в первую очередь представляет угрозу свободе слова в самих Соединенных Штатах.