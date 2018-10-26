В УПЦ отреагировали на идею Филарета о переименовании в РПЦ

Киев, 26 октября. Слова предстоятеля украинской неканонической церковной структуры «Киевский патриархат» Филарета о переименовании Украинской православной церкви в Российскую православную церковь — безосновательны. Об этом заявил представитель УПЦ архиепископ Климент.

По его словам, УПЦ получила свое название намного раньше, чем независимое украинское государство. Климент подчеркнул, что заявление Филарета по этому поводу не имеет никакого основания.

Ранее в Киевском патриархате заявили, что после предоставления автокефалии неканоническая структура «переименуется» в «Украинскую православную церковь» Филарет подчеркнул, что при этом каноническая УПЦ должна называться «Русская православная церковь».

Напомним, после заявления Константинополя о предоставлении Украине автокефалии Синод РПЦ разорвал отношения с Вселенским патриархатом. Митрополит Илларион заявил, что Константинополь больше не может называться центром православия.