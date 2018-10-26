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Варшава просит Киев не убирать «символы оккупации» с мемориала во Львове

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Варшава просит Киев не убирать «символы оккупации» с мемориала во Львове

Варшава, 26 октября. Посольство Польши в Киеве обратилось в министерство иностранных дел Украины относительно планов властей Львова демонтировать ряд скульптур с мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Мемориал львовских орлят является воинским захоронением на Лычаковском кладбище, где похоронены защитники Львова, павшие в ходе Польско-украинской войны в 1918−1919 годах в боях против подразделений Западно-Украинской народной республики. Ранее областной совет Львова принял решение демонтировать с мемориала львовских орлят фигуры львов. По мнению депутатов Львовского облсовета, скульптуры львов «установлены незаконно», а также являются «символом польской оккупации Львова».

«Меня проинформировали о ситуации вокруг скульптур на кладбище Львова. Сегодня наше посольство обратилось в МИД Украины по этому вопросу... Надеюсь, еще есть возможность достичь взаимопонимания», — сказал Чапутович.

Министр также добавил, что в минувший вторник провел переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным. По словам Чапутовича, он обратил внимание Климкина на «огромный символизм кладбища орлят».

«Министр Климкин поехал из Варшавы во Львов и обещал помочь разрешить этот вопрос», — отметил глава МИД Польши.

Стоит отметить, что отношения между Украиной и Польшей заметно ухудшились на фоне дискуссий об исторических событиях. Варшава осуждает позицию Киева относительно героизации «Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА11, запрещена в РФ), а также выражает недовольство регулярными актами вандализма по отношению к польским мемориалам на территории Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Артем Никулин
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