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Порошенко рассказал о своих отношениях с Лукашенко

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Порошенко рассказал о своих отношениях с Лукашенко

Минск, 26 октября. Президент Украины Петр Порошенко заявил о своих доверительных отношениях с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Между Украиной и Белоруссией есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие», — сказал он, выступая на украинско-белорусского Форуме регионов, который проходит в Гомеле.

По мнению украинского президента, это доверие станет гарантом «безопасности, надежности, дружбы и сотрудничества». Кроме того, он заверил, что Киев и Минск делают все, чтобы граница между Украиной и Белоруссией была границей «мира, дружбы и надежности».

Стоит отметить, что слова Порошенко о дружбе и доверии выглядят несколько странно на фоне недавних заявлений главы МИД Украины Павла Климкина. По словам министра, гражданам Украины угрожает опасность при посещении Белоруссии. В министерстве иностранных дел Белоруссии высказывание Климкина назвали «небылицей».

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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