РФ готова к сотрудничеству с другими странами на принципах взаимного уважения — Медведев

Москва, 26 октября. Москва готова к сотрудничеству с другими странами исключительно на принципах международного права и взаимного уважения, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на подведении итогов Х Генеральной Ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.

«Мы готовы к взаимодействию с партнерами, исключительно на принципах международного права, взаимного уважения, учета интересов друг друга», — заявил премьер-министр.

Медведев подчеркнул, что все партнеры по международному сообществу являются равноправными участниками. Хотя, добавил он, существуют страны, которые пытаются силой навязать свою точку зрения о мироустройстве, аргументируя это тем, что это якобы для их же блага.