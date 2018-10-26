Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

РФ готова к сотрудничеству с другими странами на принципах взаимного уважения — Медведев

154
0 Оставить комментарий

РФ готова к сотрудничеству с другими странами на принципах взаимного уважения — Медведев

Москва, 26 октября. Москва готова к сотрудничеству с другими странами исключительно на принципах международного права и взаимного уважения, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев на подведении итогов Х Генеральной Ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.

«Мы готовы к взаимодействию с партнерами, исключительно на принципах международного права, взаимного уважения, учета интересов друг друга», — заявил премьер-министр.

Медведев подчеркнул, что все партнеры по международному сообществу являются равноправными участниками. Хотя, добавил он, существуют страны, которые пытаются силой навязать свою точку зрения о мироустройстве, аргументируя это тем, что это якобы для их же блага.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое