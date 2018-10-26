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Россия рассчитывает на развитие языкового сотрудничества — Медведев

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Россия рассчитывает на популяризацию русского языка — Медведев 

Москва, 26 октября. Россия рассчитывает на популяризацию русского языка и развитие языкового сотрудничества и образовательных проектов, заявил в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на Х Генеральной Ассамблее Международной конференции азиатских политических партий, он отметил, что на русском языке разговаривает достаточно значимая часть населения мира.

«Мы также заинтересованы в популяризации нашего языка, и я считаю, что мы вообще должны изучать языки друг друга», — подчеркнул премьер.

Ранее Медведев отметил, что Россия готова к сотрудничеству с другими странами, но только на принципах международного права и взаимного уважения.

Автор: Василий Котов
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