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«В рай никого силой не загнать»: Медведев раскритиковал страны за попытки учить других демократии

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«В рай никого силой не загнать»: Медведев раскритиковал страны за попытки учить других демократии

Москва, 26 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с критикой в адрес стран, которые пытаются силой навязать другим государствам свои взгляды. Его заявление прозвучало на заседании генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.

Медведев напомнил о неоколониализме в ХХ веке и отметил, что он, «по сути, во многом сохраняется». Он отметил, что в современном мире есть страны, которые силой пытаются учить другие государства демократии, «навязывать другим странам свои представления о мироустройстве, якобы для их же блага».

«Но, как известно, на небеса или в рай никого силой загнать невозможно, — напомнил российский премьер, — никакими благами такие намерения оправдать нельзя».

«В рай никого силой не загнать»: Медведев раскритиковал страны за попытки учить других демократии

Глава кабмина РФ подчеркнул, что каждый народ должен самостоятельно определять свою судьбу. Медведев добавил, что Россия готова к взаимодействию с партнерами исключительно на принципах взаимоуважения и с соблюдением международного права.

Автор: Катерина Иванова
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