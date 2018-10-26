Франция выслала иранского дипломата из-за подготовки теракта

Париж, 26 октября. Франция выслала иранского дипломата из-за попытки организовать теракт на конференции иранских леворадикальных организаций под Парижем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, бельгийские правоохранительные органы предотвратили теракт 30 июня на конференции запрещенных в Иране леворадикальных организаций во Франции. Участие в конференции принимали около 25 тысяч человек.

Как сообщили главы МВД, МИД и министерства экономики Франции во время совместного заявления, активы двух подозреваемых в подготовке теракта и иранского дипломата заморожены, в отношении иранцев возбуждено уголовное дело. Дипломат был задержан в немецком районе Ашаффенбург и передан бельгийским властям.

Сотрудника иранской дипмиссии подозревают в организации теракта. Мужчина якобы передал задержанной паре из Антверпена взрывное устройство с 500 граммами взрывчатого вещества. Бельгийские службы задержали пару на пути во Францию и изъяли взрывное устройство.

В ИРИ обвинения категорически отвергли. Тегеран выразил протест в связи с высылкой иранского дипломата и его арестом в Германии.