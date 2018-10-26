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Избившего соседку курганского депутата оштрафовали на 5 тысяч рублей

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Избившего соседку курганского депутата оштрафовали на 5 тысяч рублей

Курган, 26 октября. Депутат областной Думы Кургана Виктор Семенов должен будет заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей за избиение своей соседки. Такое решение в пятницу принял суд, рассматривающий скандальное дело.

Отметим, что парламентарий был признан виновным по статье «Побои» Административного кодекса.

Как сообщают СМИ, в мае прошлого года Семенов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил соседку, которая сделала ему замечание за то, что он курил на балконе. Это произошло в тот момент, когда депутат праздновал свой день рождения. В результате женщина была госпитализирована с внутричерепной гематомой и провела в больнице больше месяца. Сам же Семенов не стал приносить извинений, однако подчеркнул, что ударил соседку случайно.

Отметим, что Семенов является главой фракции «Справедливая Россия» в областной Думе, входит в комитеты по региональной и экономической политике.

Автор: Антон Соколов
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