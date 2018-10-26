Мутко о наводнении в Краснодарском крае: Все под контролем

Ханты-Мансийск, 26 октября. Пока нет информации о том, что наводнение в Краснодарском крае может угрожать домам и капитальным строениям. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко во время своего визита в Ханты-Мансийск.

«Пока таких данных у нас нет​​​. Штаб, который создан там, заверяет, что все под контролем, работы везде налажены и идут», — сказал Мутко.

Вице-премьер отметил, что ситуация в регионе остается сложной из-за погодных условий. По словам Виталия Мутко, в сложном положении находится и транспортная система региона: железнодорожное сообщение приостановлено на одном из перегонов. Компания «Аэрофлот» может выделить дополнительные рейсы из Сочи в Москву и Санкт-Петербург.

Проблемным в регионе остается и водоснабжение: произошел разрыв водопровода. В Сочи и Таупсе организован подвоз воды.

Напомним, в Краснодарском крае из-за сильных ливней произошло наводнение. В Туапсинском и Апшеронском районе введен режим чрезвычайной ситуации, частично эвакуировано население. Экстренные службы региона переведены на усиленный режим. По данным МЧС, погибли шесть человек. Один человек пропал без вести.