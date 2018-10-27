Мир за неделю: Великобритания не может доказать факт «российского вмешательства». ФАН-ТВ

Великобритания не может доказать факт «российского вмешательства» У властей Великобритании нет данных, свидетельствующих о том, что иностранные силы, в том числе и российского происхождения, могли использовать дезинформацию «для влияния на британские демократические процессы». Как рассказали представители британского кабмина, им не удалось найти достоверных доказательств, подтверждающих заявления комитета о «вмешательстве России».

США могут выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам главы американского государства, подобное решение якобы продиктовано несоблюдением Россией условий Договора и «разработкой этого оружия Китаем».

Трамп рассказал, что США собираются наращивать ядерную мощь Остальным нужно прийти в себя, а пока Вашингтон будет наращивать свой ядерный потенциал. Таким стало следующее заявление американского лидера. Глава Белого дома подчеркнул, что этот комментарий обращен к России и Китаю. Заявление Трампа встретило поддержку министра обороны Великобритании. А российский МИД решительно осудил действия США.

Коалиция во главе с США нанесла удар по мечети в жилом квартале Ас-Сусы Поселок Ас-Суса серьезно пострадал в результате бомбардировок американской авиацией. Одним из разрушенных зданий в населенном пункте стала мечеть, которую, по словам представителей коалиции, боевики использовали в качестве оборонительной позиции и командного центра. Однако при атаке кроме ликвидированных террористов погибли и были ранены мирные жители.

Ангела Меркель нашла способ защитить «Северный поток — 2» от санкций Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о поддержке на уровне правительства строительства терминала сжиженного газа для приема поставок из США. Находиться объект будет на севере Германии, а его строительство обойдется в 500 миллионов евро.

Киевские радикалы потребовали закрыть «пророссийские» телеканалы Радикальные националисты из группировки «Вольные люди» провели акцию протеста у здания администрации президента Украины. Они требуют от Петра Порошенко в кратчайшие сроки закрыть телеканалы, которые, по мнению активистов, пропагандируют «пророссийские» идеи и «портят информационную атмосферу» в «незалежной».

Чучело Гройсмана появилось у здания правительства Украины У здания кабинета министров Украины прошла акция протеста против коррупционного произвола чиновников, допускающих незаконную застройку в крупных городах страны. Манифестанты принесли с собой черные ленты, виселицу и чучело, изображающее премьер-министра Владимира Гройсмана. Его торжественно повесили под общие аплодисменты.