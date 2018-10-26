«Наживаются на горе людей»: жителей Кубани возмутило повышение цен на авиабилеты из-за потопа

Краснодар, 26 октября. Российские авиаперевозчики резко повысили цены на перелеты в Краснодарском крае, который оказался отрезанным из-за наводнения. Жители региона просят проверить законность повышения цен на авиаперевозки.

Населенные пункты Краснодарского края оказались отрезаны из-за аномальных дождей и потопа. Стихия разрушила автомобильные и железные дороги. Единственным доступным способом попасть из Сочи в Краснодар оказался авиаперелет.

Как отмечают жители региона, цена на перелет внутри края, который занимает менее часа, выросла с 2 тысяч до 15 тысяч рублей.

«На каком основании богатейшие авиакомпании наживаются на горе людей? Надеюсь, они понесут за это уголовную ответственность», — пишут жители региона в социальных сетях.

В пресс-службе авиаперевозчика UTair на запрос «Инфореактора» отметили, что в настоящий момент введен плоский тариф, цены на авиаперелеты упали. Рост цен на сайтах агрегатов обусловлен высоким спросом. В «Аэрофлоте» ситуацию с повышением цен не прокомментировали.

Напомним, из-за потопа на Кубани погибли шесть человек. Более 1,2 тысячи домовладений в Туапсинском районе Краснодарского края и 714 в Апшеронском районе оказались подтоплены. В регионе объявлен режим ЧС.