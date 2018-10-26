Спасти НАТО от «российской угрозы»: МИД Польши объяснил, зачем расширяет военное присутствие США

Москва, 26 октября. Варшава считает значительным присутствие военных сил США в Польше, однако намерена его расширять, чтобы спасти НАТО от якобы имеющей место «российской угрозы», заявил в пятницу глава польского МИД Яцек Чапутович.

По его словам, Россия якобы «постоянно представляет угрозу» для республики.

«Мы выступаем за расширение присутствия и его постоянный характер, ведутся переговоры», — объяснил Чапутович.

Министр добавил, что расширение военного присутствия США в Польше якобы повышает безопасность «всей НАТО и всей части мира». Чапутович заявил, что данная мера является ответом на действия Москвы, которые «осуждаются международным сообществом». Как добавил польский министр, Варшава хочет иметь хорошие отношения с Россией, однако международное сообщество, по его словам, должно сохранять единую позицию.

В начале октября рабочая группа из представителей польского и американского военных ведомств приступила к изучению деталей размещения военной базы США «Форт-Трамп» на территории Польши. МИД РФ обращал внимание, что появление данной базы нарушит международные договоренности, установленные Основополагающим актом Россия — НАТО.

Прибалтийские страны регулярно заявляют о якобы имеющей место угрозе со стороны России. Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подобные голословные обвинения на самом деле являются для НАТО поводом для размещения своего вооружения у российских границ.