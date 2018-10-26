Макрон сожалеет о решении Бельгии купить у США истребители F-35

Париж, 26 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет о решении властей Бельгии заменить устаревшие истребители F-16 новыми американскими F-35 Lightning II. Об этом французский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Словакии Андреем Киской.

Макрон подчеркнул, что сожалеет о решении правительства Бельгии закупить у США истребители F-35 Lightning II, вместо того, чтобы приобрести истребители Eurofighter Typhoon, которые производятся в Европе или французские Dassault Rafale.

«Я со своей стороны сожалению о решении, которое было принято… Я думаю, что это решение, связанное с бельгийской процедурой, к которой у меня большое уважение. Оно также связано с политическими ограничениями, и не мне это комментировать. Но стратегически оно идет вразрез с европейскими интересами», — сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что в будущем намерен приложить максимум усилий, чтобы привлечь внимание партнеров к европейским коммерческим предложениям.

Накануне стало известно, что власти Бельгии решили заменить истребители F-16 на более современные самолеты F-35. По словам премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, Брюссель решил приобрести у США истребители F-35, так как французская сторона не смогла назвать точную стоимость истребителя Dassault Rafale F3R в ходе переговоров с Брюсселем.